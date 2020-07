Autostrade, chi pagherà davvero il conto della revoca? (Di lunedì 13 luglio 2020) (Foto: Gianpietro Malosio(Fotogramma/Ipa)Giuseppe Conte sembra aver deciso: via la concessione per le Autostrade italiane ad Aspi e dunque ad Atlantia. E dunque – in ultima analisi – alla famiglia Benetton che controlla con le sue società il 30% di quest’ultima. L’urgenza dell’inaugurazione del nuovo ponte Morandi sembra dunque poter produrre l’esito traumatico che mesi di trattative non hanno saputo evitare: l’ultima offerta di Aspi, con i 3,4 miliardi d’impegno fra indennizzi e riduzione delle tariffe, è stata rispedita al mittente. D’altronde la stessa società si trova in una condizione devastante, con il rating sui mercati crollato, l’impossibilità di finanziare l’eventuale piano d’investimenti da oltre 13 miliardi messo anch’esso sul piatto per i prossimi anni ... Leggi su wired

