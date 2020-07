Usa, uomo muore dopo aver partecipato a un “Covid party” (Di domenica 12 luglio 2020) Un uomo di trent’anni è morto negli Stati Uniti a causa del coronavirus dopo aver partecipato a un cosiddetto “Covid party”. La dottoressa Jane Appleby dell’ospedale di San Antonio ha raccontato la storia di questo paziente del Texas che le ha rivelato in punto di morte cosa era successo: “Penso di aver fatto un errore. Credevo che il Coronavirus fosse una bufala, ma non lo è”. In sostanza l’uomo si era visto con alcune persone e tra queste c’era chi aveva una diagnosi certa di contagio: volevano provare se la malattia esiste davvero. Leggi su sportface

Un uomo di trent’anni è morto negli Stati Uniti a causa del coronavirus dopo aver partecipato a un cosiddetto “Covid party”. La dottoressa Jane Appleby dell’ospedale di San Antonio ha raccontato la st ...

