Uomini e Donne, Alessandro Graziani stupisce su Giovanna Abate (Di domenica 12 luglio 2020) Alessandro stupisce su Giovanna Purtroppo le cose non sono andate bene tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. Quest’ultimo pare che abbia sfruttato la visibilità del programma di Maria De Filippi per sponsorizzare le magliette con il marchio My Friend. In effetti da quando sono usciti dallo studio, non ha più parlato della relazione con la tronista e ciò ha alimentato i dubbi dei telespettatori. Giovanna ha promesso ai follower che chiarirà la situazione solo quando avrà la certezza della rottura. Nel frattempo Alessandro Graziani, uno dei suoi corteggiatori, ha dato un parere sulla faccenda. Dopo aver tutelato Serena Enardu a spada tratta, anche stavolta ha nuovamente confermato ai fan di essere davvero una brava ... Leggi su kontrokultura

Uomini e donne : Gemma e Nicolo parlano della loro “crisi” Dopo Uomini e donne , Gemma e Nicola, sono stati chiamati in causa dalle insistenti voci sulla crisi del loro rapporto, hanno deciso di fare finalmente chiarezza. La coppia è stata una delle più chiacchierate della stagione passata di ...

Dopo e , e Nicola, sono stati chiamati in causa dalle insistenti voci sulla crisi del rapporto, hanno deciso di fare finalmente chiarezza. La coppia è stata una delle più chiacchierate stagione passata di ... Uomini e Donne - Alessandro Graziani velenoso su Davide Basolo : "Facile fare gli uomini quando si indossa la maschera" Alessandro Graziani torna a parlare del suo ex rivale in amore, Davide Basolo , spiegando di non aver avuto intenzione di attaccarlo sui social dopo uomini e Donne .

torna a parlare del suo ex rivale in amore, , spiegando di non aver avuto intenzione di attaccarlo sui social dopo e . Nicola Vivarelli fuori da Uomini e Donne : “Mi manca la presenza di Gemma…” Nicola Vivarelli fuori dal programma racconta quanto Gemma Galgani possa mancarle in queste settimane che, la distanza è diventata un ostacolo alla loro conoscenza. Il cavaliere di Uomini e Donne spiega al magazine del programma quello che ...

matteosalvinimi : Allungare lo “stato di emergenza” fino al 31 dicembre? NO grazie. Gli Italiani meritano fiducia e rispetto, donne… - poliziadistato : Sale sul palco @ClaudioBaglioni e porta l'emozione con i suoi brani all'evento #grazieanomeditutti per ricordare l… - poliziadistato : #grazieanomeditutti 'Il #COVID ha colpito duramente anche personale Forze di polizia. Il mio ringraziamento va alle… - STAELLARE : RT @CaptaiNdundito: Stupendo il 'uomini ricchi e grassi sì, ma le donne no' una combo pazzesca, in manco 10 parole ha detto una cosa fatpho… - theafrologist : RT @Marcoseditore: “Si parlava di uomini a cavallo che si avvicinavano. Uomini a cavallo che terrorizzavano il caravanserraglio. Uomini a c… -