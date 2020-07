Un Posto al Sole: arrivano le nuove puntate dal 13 luglio su Raitre (Di domenica 12 luglio 2020) Un Posto al Sole torna dal 13 luglio su Rai3 con le nuove puntate, dal lunedì al venerdì alle ore 20.45, dopo 100 giorni di interruzione a causa dell’emergenza COVID-19. Il daily-drama italiano più longevo e amato della televisione italiana – prodotto dal 1996 a Napoli da Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione Rai di Napoli – riparte nel rispetto del protocollo di sicurezza e delle norme necessarie alla tutela di tutti i professionisti impegnati sul set. Divenuta negli anni un vero e proprio fenomeno di costume, ‘Un Posto al Sole’ intreccia i temi classici del daily drama – amori, intrighi, passioni, vendette, gelosie, amicizia – con il vissuto quotidiano e le tematiche sociali. Il successo crescente ... Leggi su tvzap.kataweb

Un Posto al Sole - trame dal 13 al 18 luglio : Fabrizio geloso Anticipazioni settimanali di “Un Posto al Sole ”, puntate dal 13 al 18 luglio 2020. Torna la soap napoletana su Rai 3 dalle 20.45. Fabrizio , provato dagli ultimi avvenimenti e dal lavoro, cerca conforto in Marina, che però sembra ...

Anticipazioni settimanali di “Un al ”, puntate dal 13 al 18 2020. Torna la soap napoletana su Rai 3 dalle 20.45. , provato dagli ultimi avvenimenti e dal lavoro, cerca conforto in Marina, che però sembra ... UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 13 luglio 2020 anticipazioni puntata in replica di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 13 luglio 2020 :Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni puntata di lunedì 13 luglio 2020 Nella prima puntata dopo la pausa dovuta al ...

Netflix Top Ten luglio serie tv e film più popolari giorno dopo giorno. I 10 titoli popolari in Italia Cosa vedranno gli italiani su Netflix a luglio? Torna puntuale la Top Ten del mese aggiornata giorno dopo giorno per scoprire cosa si ...

