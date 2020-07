Trapani-Benevento: Inzaghi ritrova Caldirola, due gli assenti (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la gara di domani (ore 21:00) contro il Trapani. Sono 24 i giocatori che partiranno alla volta della Sicilia per affrontare l’undici guidato da Fabrizio Castori. L’allenatore giallorosso ritrova Caldirola dopo i due turni di squalifica rimediati nel derby con la Juve Stabia. Gli unici assenti, oltre al lungodegente Antei, sono Viola e Vokic, i due centrocampisti sono ormai ai box da diverso tempo. Questi, nel dettaglio, gli uomini scelti da Inzaghi: PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori; DIFENSORI: Letizia, Rillo, Gentile, Gyamfi, ... Leggi su anteprima24

Trapani-Benevento (lunedì - ore 21) : formazioni - quote - pronostici Trentaquattresimo turno di serie B e per il Trapani di Castori è obbligatorio vincere per alimentare il sogno salvezza contro un Benevento già promosso in Serie A. Per i siciliani pareggio con tante ...

Benevento – La Lega B ha reso nota la squadra arbitrale designata per la sfida tra Trapani e Benevento in programma lunedì sera al "Provinciale". A dirigere l'incontro sarà ...

ottopagine : Benevento, ecco i convocati per Trapani #Benevento - trapani24h : Trapani, allarme difesa in vista del Benevento - TgrRai : RT @TgrSicilia: #calcio: Serie B, il @TrapaniCalcio sfida la prima della classe per la salvezza Domani sera, al Provinciale alle 21, i gran… - trapani24h : Contro il Trapani il Benevento ritrovi l’umiltà e la voglia di lottare in campo - trapani24h : Benevento: Venezia in archivio, già pronti per Trapani -