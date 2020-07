Terremoto in Cina. Torna la paura nella città devastata nel 1976 (Di domenica 12 luglio 2020) Terremoto in Cina, forte scossa nella mattinata avvertita anche a Pechino. Epicentro vicino la cittadina di Tangshan alle ore 6:38 italiane. 44 anni fa Hebei fu spazzata via da un sisma. Era il 1976 e la cittadina di Tangshan, nella provincia dell’Hebei, in Cina, venne devastata da un violentissimo Terremoto magnitudine 7.6 che provocò oltre 240 mila vittime. nella mattinata italiana di oggi è Tornata la paura con un Terremoto decisamente meno violento, ma che a molti ha evocato brutti ricordi. Scossa 4,7 avvertita anche a Pechino e, stando ai primi controlli, non ci sarebbero vittime né danni agli edifici. A dare notizia del Terremoto il ... Leggi su bloglive

Terremoto scuote il Nord della Cina : avvertito anche a Pechino [DATI] Un Terremoto di magnitudo 5,1 ha scosso il Nord della Cina e in particolare il distretto di Guye nella città di Tangshan, nella provincia di Hebei. . L’epicentro è stato monitorato una profondità di 10 km. La scossa ...

Un di magnitudo 5,1 ha scosso il e in particolare il distretto di Guye nella città di Tangshan, nella provincia di Hebei. . L’epicentro è stato monitorato una profondità di 10 km. La scossa ... Terremoto Cina - scossa di magnitudo 5.1 al nord del paese Un nuovo Terremoto ha colpito la Cina . Tornano a tremare le regioni a nord del paese , con un sisma che ha raggiunto magnitudo 5.1 della Scala Richter. Grande paura in oriente, dopo una violenta scossa di Terremoto che ha colpito la Cina . La parte a ...

Un nuovo ha colpito la . Tornano a tremare le regioni a del , con un sisma che ha raggiunto 5.1 della Scala Richter. Grande paura in oriente, dopo una violenta di che ha colpito la . La parte a ... Terremoto - forte scossa nel nord della Cina : il sisma avvertito anche a Pechino Un Terremoto di magnitudo 5,1 ha scosso il distretto di Guye nella città di Tangshan, nella provincia di Hebei, nella Cina settentrionale, alle 6:38 di stamattina ora locale, 00:38 ora italiana,. Lo ...

MediasetTgcom24 : Cina, forte scossa di terremoto registrata a Tangshan #Tangshan - SkyTG24 : Terremoto in Cina, scossa di 4.7 a Tangshan - Adnkronos : #Cina, terremoto di 5.1 nel nord del Paese - interrisnews : La terra trema, la gente ha paura...Tragedia sfiorata? ?? - Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: Cina, forte scossa di terremoto registrata a Tangshan #Tangshan -