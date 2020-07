Temptation Island: ecco quando finirà l’edizione con Filippo Bisciglia e quando inizierà quella con Alessia Marcuzzi (Di domenica 12 luglio 2020) La nuova edizione di Temptation Island si è confermata un successo dell’estate e sia la prima puntata (andata in onda giovedì 2 luglio) che la seconda (vista giovedì 9 luglio) hanno ottenuto una media del 21% di share. Numeri che hanno convinto Mediaset e Maria De Filippi a confermare anche l’edizione di Alessia Marcuzzi che potrebbe non essere Vip, bensì mista come quella attualmente in onda (che vede nel cast quattro coppie di persone non famose e due composte da celebrità). Proprio in queste settimane, infatti, si stanno tenendo i provini per le nuove coppie di Temptation Island e gli autori le starebbero cercando di non famosi. Per differenziarsi dall’edizione attualmente in corso gli autori potrebbero ben ... Leggi su bitchyf

Temptation Island 2020 - quando andrà in onda l’ultima puntata? Alessia Marcuzzi - news sulla sua versione Il prossimo giovedì andrà in onda la terza puntata di Temptation Island 2020 condotta da Filippo Bisciglia. In questo articolo vi abbiamo già presentato le prime anticipazioni sul prossimo appuntamento, nel corso del quale non ...

Il prossimo giovedì andrà in la terza puntata di condotta da Filippo Bisciglia. In questo articolo vi abbiamo già presentato le prime anticipazioni sul prossimo appuntamento, nel corso del quale non ... Temptation Island quando finisce e quante puntate - novità edizione Vip Temptation Island 2020 continuerà fino a un totale di sei puntate ma non si protrarrà oltre luglio, questo almeno è ciò che scrive Blogo in un’anteprima di pochi minuti fa. Una sorpresa un po’ per tutti ...

2020 continuerà fino a un totale di sei ma non si protrarrà oltre luglio, questo almeno è ciò che scrive Blogo in un’anteprima di pochi minuti fa. Una sorpresa un po’ per tutti ... Niente Temptation Island per Francesco Sole e Giulia Cavaglià : retroscena Nelle scorse ore alcuni rumors hanno dato Giulia Cavaglià e Francesco Sole come possibile coppia subentrante nell’edizione in corso di Temptation Island. L’indiscrezione è stata rimbalzata da alcune agenzie stampa del web. ...

Niente Temptation Island per Francesco Sole e Giulia Cavaglià : retroscena Nelle scorse ore alcuni rumors hanno dato Giulia Cavaglià e Francesco Sole come possibile coppia subentrante nell'edizione in corso di Temptation Island. L'indiscrezione è stata rimbalzata da alcune agenzie stampa del web.

