Sbarchi immigrati positivi in Calabria, Santelli: “Situazione esplosiva” (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo lo sbarco di immigrati risultati positivi ieri a Roccella, il governatore Santelli lancia l’allarme: “Situazione esplosiva, siamo stati profetici” Dopo lo sbarco di immigrati risultati poi positivi al Coronavirus, avvenuto ieri a Roccella Jonica, sulle coste calabresi, LA GOVERNATRICE della Regione Jole Santelli lancia l’allarme sostenendo che la situazione è esplosiva e che i fatti di ieri “confermano gli enormi rischi connessi agli Sbarchi di persone che arrivano da Paesi in cui l’epidemia è ancora fuori controllo”. Lo ha detto in una nota diffusa alla stampa. La Santelli chiama in causa lo Stato centrale e in particolare il governo che “rimane ... Leggi su bloglive

