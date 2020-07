PES 2021 sarà un DLC della versione 2020 – ecco perchè (Di domenica 12 luglio 2020) Gli appassionati di videogiochi calcistici, da diversi anni divisi tra Pro Evolution Soccer e FIFA hanno accolto questa notizia in maniera generalmente discordante: la Konami, casa produttrice della serie PES, anche a causa delle complicanze dovute al Covid-19 (probabilmente anche per preparare il futuro PES 2020 alle console di nuova generazione) ha deciso di non sviluppare una nuova edizione del proprio simulatore calcistico poco dopo il periodo estivo come di consueto, ma fornire una sorta di mega aggiornamento delle rose e kit per i possessori della versione 2020 sotto forma di DLC, ovvero contenuto scaricabile. Niente edizione “nuova” La casa giapponese non ha ancora diramato alcun comunicato in merito, ma recandosi nell’apposito store di Microsoft oppure direttamente dal sito ... Leggi su giornal

