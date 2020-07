Non dirlo al mio capo 2, le new entry – Chi sono? (Di domenica 12 luglio 2020) Non dirlo al mio capo 2 si prepara per tornare in replica con la seconda stagione. Avremo modo di rivedere tutti i volti conosciuti nel primo capitolo e di apprezzare anche l’ingresso di alcune particolari new entry. Quali personaggi nuovi ci saranno? Il cast di Non dirlo al mio capo 2 potrà contare su alcuni volti noti del panorama televisivo italiano e anche di una vecchia conoscenza dei fan de Il Segreto. Si tratta di uno degli attori più amati della soap iberica, nonchè storico membro della cittadina di Puente Viejo. Non dirlo al mio capo 2, le new entry Dopo essere apparsa nel finale della prima stagione, Nina Valentini (Sara Zanier) è pronta per mettere a ferro e fuoco la relazione fra i due protagonisti. Come ... Leggi su giornal

Iago Garcia è Diego Venturi – Chi è – Non dirlo al mio capo 2 Iago Garcia sarà Diego Venturi in Non dirlo al mio capo 2, la fiction italiana guidata da Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. L’attore spagnolo conosciuto per il suo ruolo ne Il Segreto, interpreterà questa volta un avvocato ...

sarà in Non al mio 2, la fiction italiana guidata da Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. L’attore spagnolo conosciuto per il suo ruolo ne Il Segreto, interpreterà questa volta un avvocato ... Beatrice Vendramin è Aurora Luchetti – Chi è – Non dirlo al mio capo 2 Beatrice Vendramin è Aurora Luchetti in Non dirlo al mio capo 2: sarà una delle new entry della seconda stagione. Avrà un ruolo parrticolare nella famiglia di Lisa (Vanessa Incontrada), visto che si tratta della sua sorellastra. ...

è in Non al mio 2: sarà una delle new entry della seconda stagione. Avrà un ruolo parrticolare nella famiglia di Lisa (Vanessa Incontrada), visto che si tratta della sua sorellastra. ... Gianmarco Saurino è Massimo Altieri – Chi è – Non dirlo al mio capo 2 Gianmarco Saurino è Massimo Altieri in Non dirlo al mio capo 2, la seconda stagione della fortunata fiction. L’attore è conosciuto anche per il suo ruolo di Nico in Che Dio Ci Aiuti 5 e anche in questo caso interpreterà un ...

