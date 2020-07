Migranti, meglio schiavi in terra straniera che servi a casa propria (Di domenica 12 luglio 2020) Parola di Alpha, 63 anni consumati dal tempo e dalle vicende della vita. Lamenta di sentirsi discriminato, escluso, rifiutato e considerato meno di un servo nel suo paese natale. Era nello stadio di Conakry il 28 settembre del 2009 per una manifestazione politica delle ‘forze vive’ della Guinea. Il bilancio delle forze dell’ordine che spararono sulla folla fu impressionante e a tutt’oggi impunito. Nell’intervento armato si assistette a violenze carnali pubbliche su donne e ne risultò un massacro di 157 morti e 1200 feriti. Alpha è uno di loro e, con pudore, scopre la gamba che porta ancora le tracce della sparatoria. Ferito e arrestato dai militari passa 17 mesi in un campo di detenzione e scappa senza mai essere stato giudicato. Raggiunge con mezzi di fortuna l’Algeria dove lavora per sette anni nell’edilizia come buona parte dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il sindaco di Pozzallo : "Pronto ad accogliere i migranti della Ocean Viking - ma per la sicurezza di tutti meglio la quarantena in mare" Roberto Ammatuna (Pd), "L'accoglienza è il fiore all'occhiello del nostro paese, ma da medico dico che dobbiamo rassicurare chi vive qui". Oggi il trasferimento delle 180 persone sulla Moby Zaza, la nave quarantena ferma al largo della ...

Roberto Ammatuna (Pd), "L'accoglienza è il fiore all'occhiello del nostro paese, ma da medico dico che dobbiamo rassicurare chi vive qui". Oggi il trasferimento delle 180 persone sulla Moby Zaza, la nave ferma al largo ... "Maria aiuto dei migranti? Meglio 'Evangelizzatrice'" Francesco Boezi Per il Papa, Maria è "soccorso dei migranti". Ma alcuni sacerdoti non sono d'accordo. E non si nascondono Le nuove litanie decise da papa Francesco fanno discutere. Tra le novità apportate, c'è "Maria ...

lamiaamerica : RT @ilfattoblog: Migranti, meglio schiavi in terra straniera che servi a casa propria - ilfattoblog : Migranti, meglio schiavi in terra straniera che servi a casa propria - Noovyis : (Migranti, meglio schiavi in terra straniera che servi a casa propria) Playhitmusic - - Stupendoclod : @BelpietroTweet conte è stato anche un fallimento nell'affrontare il coronavirus, ritardi, mancanza di logistica, m… - Baron_AMMassa : @pbecchi Perche' fanno entrare migranti col Covid? Non e' meglio chiudere i confini per prevenire l' epidemia? -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti meglio Migranti, meglio schiavi in terra straniera che servi a casa propria Il Fatto Quotidiano Marco Tullio Giordana a Castiglione della Pescaia per i 'Festival di Maremma'

Castiglione della Pescaia: "Parlo volentieri di Quando sei nato non puoi più nasconderti, film che quando uscì, una quindicina di anni fa, suscitò non poche polemiche. Fu presentato al Festival di Can ...

Coronavirus, positivi 28 immigrati sui 70 sbarcati al porto di Roccella Jonica. Il sindaco: " Un dovere accoglierli"

Altri venti migranti, tutti minori, sono ospitati in una struttura messa ... il dolore per quello che hanno visto e la paura per il futuro - lo fai al meglio e basta", ha scritto il sindaco in un post ...

Castiglione della Pescaia: "Parlo volentieri di Quando sei nato non puoi più nasconderti, film che quando uscì, una quindicina di anni fa, suscitò non poche polemiche. Fu presentato al Festival di Can ...Altri venti migranti, tutti minori, sono ospitati in una struttura messa ... il dolore per quello che hanno visto e la paura per il futuro - lo fai al meglio e basta", ha scritto il sindaco in un post ...