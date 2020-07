La prima pagina del Tempo su Conte “piccolo dittatore” con pieni poteri (Di domenica 12 luglio 2020) La prima pagina del Tempo di oggi ha un Giuseppe Conte travestito da “piccolo dittatore” per l’idea di prorogare lo stato di emergenza per il Coronavirus al 31 dicembre. Il direttore del quotidiano Franco Bechis spiega in un editoriale il motivo della scelta-shock mentre il fotomontaggio è stato creato a partire da un frame del film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin: Su 27 paesi europei oltre all’Italia altri 15 durante il culmine della pandemia hanno dichiarato lo stato di emergenza. Nessuno per sei mesi come ha fatto Conte. Solo altri quattro hanno adottato questa grave decisione con un atto governativo, sempre controfirmato però da altre autorità. Undici hanno fatto questa scelta attraverso un voto del Parlamento. In 14 degli altri casi lo stato di ... Leggi su nextquotidiano

Gramellini, giù le mani dai dipendenti pubblici

