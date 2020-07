Giovinazzi, stavolta niente punti Automobilismo, formula 1: secondo gran premio consecutivo in Austria (Di domenica 12 luglio 2020) Hamilton-Bottas-Verstappen. Tanto per cambiare. Il disastro Ferrari con lo scontro fra le due rosse al primo giro. E l’unico pilota italiano, Antonio Giovinazzi, fuori dalla zona punti. Il pugliese ha chiuso il gran premio di Stiria al quattordicesimo posto, dopo essere partito diciannovesimo. secondo gp consecutivo sul circuito Austriaco dello Spielberg, in questo inizio del campionato mondiale di formula 1 di Automobilismo. L'articolo Giovinazzi, stavolta niente punti <span class="subtitle">Automobilismo, formula 1: secondo gran premio consecutivo in ... Leggi su noinotizie

Lewis Hamilton è sempre in testa, anche dopo il pit stop non sono cambiate le prime posizioni con il campione del mondo in carica di Formula 1 che precede Max Verstappen e Valtteri Bottas, tutti e tre ...

Giovinazzi sostituisce il cambio e arretra ultimo in griglia

Antonio Giovinazzi dovrà fare i conti con una penalità di cinque posizioni sulla griglia del Gran Premio di Stiria, perché sulla sua Alfa Romeo è stato sostituito il cambio dopo le qualifiche. Quella ...

