Fiorentina, Cutrone firma il pari al 96′ col Verona: 1-1. Punto d’oro. Aspettando Amrabat. Pagelle (Di domenica 12 luglio 2020) Fiorentina in afanno nel primo tempo, va sotto per il gol di Faraoni propiziato da una gran giocata di Amrabat. Ribery fuori fase. Nella ripresa viola più incisivi con Chiesa e Cutrone che, proprio su assist di Federico, è riuscito ad acciuffare il pareggio quando erano scaduti anche i 5' di recupero Leggi su firenzepost

Fiorentina-Verona 1-1 - Cutrone riacciuffa gli ospiti all’ultimo Dopo una finale pazzesco, con la rete al 97° di Cutrone , la gara tra Fiorentina e Verona termina come da pronostico in parità. Il risultato finale, Fiorentina-Verona 1-1, è decisamente più importante per i padroni di casa, ...

Dopo una finale pazzesco, con la rete al 97° di , la gara tra Fiorentina e Verona termina come da pronostico in parità. Il risultato finale, 1-1, è decisamente più importante per i padroni di casa, ... Serie A : Fiorentina-Verona 1-1 - Cutrone in gol al 96' Un Verona bello e sfortunato si fa beffare al 96' al Franchi, spreca la chance di raggiungere il Sassuolo e vede allontanarsi i sogni di qualificazione all'Europa League. La Fiorentina soffre ma ...

Un Verona bello e sfortunato si fa beffare al 96' al Franchi, spreca la chance di raggiungere il Sassuolo e vede allontanarsi i sogni di qualificazione all'Europa League. La Fiorentina soffre ma ... Colpo salvezza della Sampdoria a Udine. Il Bologna butta via il match nel finale. Cutrone salva la Fiorentina. Pari tra Lecce e Cagliari Vittoria fondamentale quella della Sampdoria contro l'Udinese. La squadra di Ranieri si allontana ancora di più dalla zona rossa della classifica. Pazzesco finale a Parma dove il Bologna si fa rimontare due gol nel recupero. Cutrone evita la ...

DAZN_IT : Occasionissima Fiorentina ?? Cutrone vede arrivare la palla all'ultimo e non riesce ad indirizzarla in porta… - Josep19RP : #SerieA: • Fiorentina 1-1 Hellas Verona ? Faraoni (18') ? Cutrone (90+6') • Parma 2-2 Bologna • Udinese 1-3 Sampdo… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Le nostre PAGELLE: Cutrone sbuca fuori quando non ci credeva più nessuno. Tra Pulgar e Amrabat c'è uno sport di differe… - zazoomnews : Fiorentina-Verona 1-1 Cutrone riacciuffa gli ospiti all’ultimo - #Fiorentina-Verona #Cutrone - zazoomblog : Serie A: Fiorentina-Verona 1-1 Cutrone in gol al 96 - #Serie #Fiorentina-Verona #Cutrone -