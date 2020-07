Daydreamer, anticipazioni: Sanem crede che Levent sia ‘Albatros’ (Di domenica 12 luglio 2020) Levent e Sanem - Daydreamer Sanem Aydin (Demet Ozdemir) cadrà in un grosso equivoco nelle puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2020 su Canale 5. A causa del responso di una bizzarra fattucchiera, la ragazza riterrà infatti che il giovane imprenditore Levent (Baki Ciftci) sia il suo Albatros, ossia l’uomo affascinante e con la barba che l’ha baciata alla festa del 40esimo anniversario della Fikri Harika. Can Divit (Can Yaman) riuscirà dunque a nascondere a fatica la sua gelosia, appena capirà che Sanem sta sbagliando. Ecco le anticipazioni. Daydreamer: anticipazioni lunedì 13 luglio 2020 Sanem ... Leggi su davidemaggio

Le anticipazioni di DAYDREAMER – Le ali del sogno ritornano puntuali per raccontarci la trama delle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2020, nelle quali vedremo Sanem litigare nuovamente con Can.

DAYDREAMER Anticipazioni 6-10 luglio 2020: Polen contro Sanem

DAYDREAMER - Anticipazioni Turche: Sanem si licenzia per amore di Can. Le Anticipazioni Turche di DAYDREAMER tornano con un'importante novità sulla bella Sanem. Infatti dopo aver scoperto di essere stata usata per rovinare la carriera di Can, la giovane sarà costretta a prendere una difficile decisione.

