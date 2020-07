Cagliari-Lecce 0-0, le pagelle di CalcioWeb: giornata da dimenticare per gli attaccanti (Di domenica 12 luglio 2020) Cagliari-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – Una brutta partita quella che è andata in scena tra Cagliari e Lecce, sfida dai due volti, meglio i difensori mentre gli attaccanti hanno fatto grande fatica. Non è stata una gara noiosa, non sono infatti mancate le grandi occasioni da una parte e dall’altra. In particolar modo nel primo tempo la squadra di Liverani ha fallito molte occasioni e alla fine possono anche recriminare. Gli uomini di Zenga hanno affrontato la partita sottotono. Finisce 0-0, è un punto che alla fine accontenta di più gli ospiti. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match. Cagliari-Lecce, le pagelle di ... Leggi su calcioweb.eu

PAGELLE Cagliari Lecce : Cragno ferma la corsa dei giallorossi VOTI I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Cagliari Lecce Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Cagliari e Lecce , valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A ...

I top e flop e i ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: Le dei protagonisti del match tra e , valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A ... Cagliari Lecce 0-0 : cronaca e tabellino Alla Sardegna Arena, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Lecce : sintesi, tabellino , risultato, moviola e cronaca live Alla Sardegna Arena, Cagliari e Lecce si dividono la posta nel match valido per la 32ª giornata della Serie ...

Alla Sardegna Arena, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra e : sintesi, , risultato, moviola e live Alla Sardegna Arena, e si dividono la posta nel match valido per la 32ª giornata della Serie ... Le Dirette Cagliari-Lecce 0-0 - Fiorentina-Verona 1-1 - Parma-Bologna 2-2 - Udinese-Samp 1-3. Finali incandescenti : arrivano 2 pari in extremis Cagliari-Lecce L'ultima in A tra Cagliari e Lecce in Sardegna è del 26 febbraio 2012, quando i salentini s'imposero 1-2 grazie a Muriel e Bertolacci dopo il momentaneo pareggio di...

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - CagliariCalcio : INSIDIA LECCE ?? [Solite letture pre-partita ??] ?? - Preview: - seche20 : RT @Futbolman10: Finales: Cagliari 0 - Lecce 0 Fiorentina 1 - Hellas 1 Cutrone/ Faraoni Parma 2 - Bologna 2 Kurtic, Inglese/ Danilo y Soria… - gabcampaniello : #SerieA . Finales Fecha 32 : Parma 2 - 2 Bolonia Fiorentina 1 - 1 Hellas Verona Cagliari 0 - 0 Lecce Udinese 1 - 3 Sampdoria -