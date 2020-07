Ballottaggio in Polonia, si vota per il presidente: duello tra Duda e Trzaskowski (Di domenica 12 luglio 2020) Polonia nuovamente al voto per il Ballottaggio delle presidenziali: i sondaggi prospettano un testa a testa tra Duda e Trzaskowski. Decisivi gli indecisi. VARSAVIA – Due settimane dopo il primo turno la Polonia ritorna alle urne per il Ballottaggio delle elezioni presidenziali. Si vota fino alle 21. A causa del coronavirus è possibile votare per corrispondenza e quindi gli exit poll questa volta potrebbero essere poco indicativi. duello Duda-Trzaskowski La contesa è tra il presidente uscente, Andrzej Duda, e il sindaco di Varsavia, Rafael Trzaskowski. I sondaggi della vigilia prospettano una sfida serratissima, ... Leggi su newsmondo

