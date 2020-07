Aurora Ruffino è Cassandra Reggiani – Chi è – Non dirlo al mio capo 2 (Di domenica 12 luglio 2020) Aurora Ruffino è Cassandra Reggiani nella fiction Non dirlo al mio capo 2, una delle new entry della seconda stagione. Chi è il suo personaggio? Avremo modo di conoscerla fin dai primi episodi e scoprire il suo particolare rapporto con Nina (Sara Zanier), la moglie di Enrico (Lino Guanciale). Una ragazza molto particolare: Cassandra Reggiani nasconde diversi problemi e non solo per quanto riguarda le relazioni con gli altri. Ogni giorno ha a che fare con delle dipendenze che la spingono fra le braccia di persone sbagliate. Aurora Ruffino è Cassandra Reggiani – La scheda Cassandra è una donna sola e che ama stare in solitudine, lavorare ... Leggi su giornal

Aurora Ruffino – Tutto su di lei – Età - compagno e carriera Aurora Ruffino si è già fatta conoscere dal pubblico italiano e ad oggi è considerata un’attrice di grande talento. Merito anche di Braccialetti Rossi, dove ha interpretato il ruolo di Cris. Poi ha avuto modo di farsi ...

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ruffino Aurora Ruffino – Tutto su di lei – Età, compagno e carriera Giornal Non dirlo al mio capo, le anticipazioni della sesta e ultima puntata in replica stasera

Questa sera, domenica 12 luglio 2020, torna in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la ...

Stasera in tv 5 luglio, Non dirlo al mio capo su Rai 1: Lisa scopre i segreti d Fabrizio

Stasera in tv, 5 luglio, su Rai 1 prima serata dedicata alla serie Non dirlo al mio capo. Dalle 21.25 va in onda il nono episodio della prima stagione della fiction. Il titolo della puntata è Fidarsi.

Questa sera, domenica 12 luglio 2020, torna in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la ...Stasera in tv, 5 luglio, su Rai 1 prima serata dedicata alla serie Non dirlo al mio capo. Dalle 21.25 va in onda il nono episodio della prima stagione della fiction. Il titolo della puntata è Fidarsi.