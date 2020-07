Assassin's Creed Valhalla si mostra in dettaglio con tanto gameplay e la data di uscita (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo tanta attesa ecco un lungo tuffo nell'universo di Assassin's Creed Valhalla. Una full immersione nel titolo che ricrea l'invasione della Gran Bretagna da parte dei vichinghi. Finalmente possiamo vedere da vicino le diverse meccaniche di gioco del nuovissimo titolo targato Ubisoft.Si parte per esempio dai Raid insieme a un vero e proprio manipolo di soldati. Una squadra affiatata che vi permetterà di conquistare e poi creare avamposti. Ci sono ovviamente tante alleanze da stringere e nemici da combattere con tipologie tutte da scoprire e caratterizzate da tattiche decisamente diverse.Il combattimento sembra da questo punto di visto rivisto per trasmettere ancora più efficacemente la brutalità e l'equipaggiamento dei vichinghi.Leggi altro... Leggi su eurogamer

