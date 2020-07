Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 11 luglio 2020 (Di domenica 12 luglio 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 11 luglio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show benefico Una voce per Padre Pio ha totalizzato 1782 spettatori (11.81% di share); su Canale5 la puntata in replica di Ciao Darwin 7 – La ressurezione ha avuto 1810 spettatori (share 13.51%). Su Italia1 il film Mrs. Doubtfire ha ottenuto 895 spettatori (5.66%); su Rai2 Novantesimo Minuto 949 (5.66%), poi il film Tutti i sospetti su mia madre ha portato a casa 810 spettatori (4.95%); su Rai3 il film Troppo forte 679 spettatori (share 4.07%); su Rete4 la soap opera Una vita 856 spettatori (5.37%); su La7 Un marito per Cinzia ne ha avuti 447 (2.74%). ... Leggi su ascoltitv

italiaserait : Ascolti TV 11 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - CorriereCitta : Ascolti tv sabato 11 luglio 2020 Ciao Darwin 7, Una voce per Padre Pio, Mrs Doubtfire - Mammo per sempre, dati Audi… - Notiziedi_it : Ascolti Tv: Daydreamer – le ali del sogno, dati auditel | Luglio 2020 - zazoomblog : Ascolti TV: dati Auditel di ieri venerdì 10 luglio 2020 - #Ascolti #Auditel #venerdì #luglio - simo6608 : @nzingaretti Guardi che i dati sono MENO 44% ascolti qui i dati Istat.. sono come il Miliardo che manca alla sanità… -