Altobelli: «Se Conte andasse via dall’Inter prenderei Allegri: è il miglior tecnico italiano» (Di domenica 12 luglio 2020) Alessandro Altobelli, ex attaccante di Inter e Juventus, ha parlato del momento delicato di Antonio Conte: le sue parole Alessandro Altobelli, intevristato da Il Giornale, ha parlato del momento di Antonio Conte all’Inter e della lotta Scudetto. SCUDETTO – «Penso che alla fine la Juventus vincerà ancora, seconda la sorprendente Atalanta di Gasperini e lotta serrata tra Inter e Lazio per 3-4 posto. Ma alla fine penso che la spunteranno i nerazzurri». Allegri INTER – «Penso sia uno dei migliori e mettiamola così anche se non lo spero: se dovesse andare via Conte Allegri tutta la vita. Ha allenato piazze importanti, ha esperienza e carisma, lo reputo il più bravo allenatore ... Leggi su calcionews24

L'ex Inter adesso avverte Conte: "Antonio, attento alle parole..."

Alessandro Altobelli, detto Spillo per il suo fisico longilineo, è stato uno degli attaccanti più forti del calcio italiano tra gli anni 70-80. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Latina e dopo ...

