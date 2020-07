Zenga non teme il Lecce: “Si giocano tanto, ma non motiverò i ragazzi per qualcosa di speciale” (Di sabato 11 luglio 2020) Alla vigilia della sfida di serie A contro il Lecce, il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara. Ecco le sue parole: “Quando lavori per un club hai il dovere assoluto di rispettare la maglia, il club, i tifosi e te stesso. Il Lecce si gioca tanto, ma poi avranno anche degli scontri diretti importanti e riguarda loro. Le motivazioni sono sempre al massimo, lontano da me l’idea di motivare i ragazzi per qualcosa di speciale: quando hai ancora 7 partite da giocare devi sempre dare il massimo. Il caldo? Nei paesi arabi ho potuto sperimentare, ma quel che cambia sono gli allenamenti: giocando ogni 3 giorni non vale il recupero standard, perché se non recuperi bene rischi di saltare anche tre partite. È una ... Leggi su alfredopedulla

