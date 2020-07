Zanardi come sta, quadro neurologico ancora grave: da martedì ipotesi risveglio dal coma (Di sabato 11 luglio 2020) Alex Zanardi è ancora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva del policlinico universitario di Santa Maria alle Scotte di Siena. L’ex pilota di Formula 1 è in condizioni stabili, ma il suo quadro neurologico resta sempre grave. Da quando è in ospedale, il 53enne bolognese è stato sottoposto a tre interventi eseguiti dai medici che lo stanno seguendo. Lo staff sanitario starebbe valutando la decisione di risvegliare Zanardi gradualmente dal coma farmacologico la prossima settimana. Così da capire meglio quali sono le reali condizioni dello sportivo e avere più chiara la ... Leggi su urbanpost

Alex Zanardi - come sta : verso risveglio la settimana prossima C'è ancora grande apprensione per la sorte di Alex Zanardi , come sta il campione dell'handbike: verso risveglio la settimana prossima . Le condizioni di Alex Zanardi , ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico ...

Alex Zanardi - terza operazione : ecco come sta Alex Zanardi è stato operato per la terza volta dopo l'incidente in handbike in cui è rimasto gravemente ferito in terra toscana il 19 giugno. Questa volta, al contrario delle precedenti, i medici sono stati costretti ad ...

Condizioni Alex Zanardi : come sta dopo la seconda operazione dopo il secondo intervento al cervello in molti, nel mondo dello sport e non, vogliono sapere le Condizioni di Alex Zanardi. L'ex pilota di F1 rimane sedato all'ospedale di Siena. L'ultimo bollettino medico risale al 30 giugno, ...

