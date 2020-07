Xbox Game Studios: il 2019 è l’anno più proficuo di sempre su PC (Di sabato 11 luglio 2020) Phil Spencer ha dichiarato in un’intervista che i ricavi degli Xbox Game Studios su PC sono stati i più alti di sempre nel 2019 Phil Spencer, dirigente della divisione gaming di Microsoft, ha dichiarato, durante una interessante intervista per i colleghi di GamesIndustry, che i ricavi degli Xbox Game Studios su PC non sono mai stati tanto alti come nel 2019. Nell’intervista si discute di tanti interessanti argomenti, fra i quali le acquisizioni di studi first party attuate dalla compagnia nel corso degli ultimi due anni. Gli Xbox Game Studios hanno pubblicato diversi titoli su PC e anche su Steam, incrementando le vendite È facile spiegare ... Leggi su tuttotek

I team di Xbox Game Studios hanno più libertà e possono correre rischi grazie ad Xbox Game Pass Xbox Game Pass continua a essere senza dubbio il servizio più interessante per quanto riguarda i videogiochi. L'abbonamento offre non solo ai giocatori di scegliere tra una serie di titoli a prezzo contenuto, ma consente agli sviluppatori di ...

Xbox Series X con Fable - Hellblade II e annuncio bomba per Xbox Game Pass all'evento next-gen? Come ormai saprete, Microsoft ha annunciato per il 23 luglio il suo evento dedicato a Xbox Series X e ai giochi next-gen, ma non sappiamo con precisione quali saranno i contenuti dell' Xbox Game s Showcase.Tuttavia, sembra che Jeff Grubb di ...

Xbox Series X : Microsoft vuole acquisire Warner Bros. Games? Nuove conferme per una potenziale bomba Mancano poco più di due settimane all'atteso Xbox Games Showcase, l'evento next-gen che dovrebbe metterci di fronte ai videogiochi di punta in arrivo su Xbox Series X tra esclusive first-party e la probabile presenza anche di titoli ...

