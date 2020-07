Valentina Vignali, la ‘prova del lato’ dopo il dimagrimento. “Bello come prima” (Di sabato 11 luglio 2020) Valentina Vignali, cestista, modella, nonché web influencer, è ormai conosciuta anche nel mondo dello spettacolo, grazie, soprattutto, alla sua partecipazione nel 2016 al Grande Fratello, dove ha conquistato con la sua ironia tutto il pubblico italiano. Ma non solo… ha da poco inciso un brano musicale con il fidanzato Lorenzo Orlandi, in arte LORNB, intitolato “Vivi e Ridi Sempre”, anche se, in realtà, la Vignali aveva già debuttato nel campo con il suo singolo “Nada”. Un’artista a 360 gradi. La Vignali è stata al centro del gossip per molto tempo: dapprima, per la turbolenta storia d’amore con il collega Stefano Laudoni, che oggi è fidanzato con Giorgia Crivello, e poi per il racconto drammatico della sua battaglia contro il cancro. ... Leggi su tuttivip

