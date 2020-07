Tesserato del Parma positivo al coronavirus (Di sabato 11 luglio 2020) Si temeva che sarebbe potuto succedere e la notizia è arrivata. COme si apprende dal comunicato ufficiale del Parma un Tesserato (ma non un calciatore) è risultato positivo al coronavirus: “Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati ... Leggi su ilnapolista

