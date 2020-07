Serie A, oggi continua la 32esima giornata: ecco il programma completo (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo gli anticipi di Lazio-Sassuolo, Brescia-Roma e Juventus-Atalanta, continua la 32esima giornata di Serie A. ecco il programma completo: DOMENICA 12 LUGLIO Ore 17:15 – Genoa-Spal Ore 19:30 – Cagliari-Lecce Ore 19:30 – Fiorentina-Verona Ore 19:30 – Parma-Bologna Ore 19:30 – Udinese-Sampdoria Ore 21:45 – Napoli-Milan LUNEDI’ 13 LUGLIO Ore 21:45 Inter-Torino LA CLASSIFICA: Juventus 76*, Lazio 68*, Atalanta 67*, Inter 65, Roma 54*, Napoli 51, Milan 49, Sassuolo 46*, Verona 43, Bologna 41, Cagliari 40, Parma 39, Fiorentina 35, Udinese 35, Torino 34, Sampdoria 32, Lecce 28, Genoa 27, Brescia 21*, SPAL 19. * Una partita in più Foto: Logo Serie A L'articolo Serie A, ... Leggi su alfredopedulla

