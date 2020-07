Pneumatici hi-tech per le biciclette Torna a Brembate il quartier generale (Di sabato 11 luglio 2020) Prendi la creatività italiana, il pragmatismo olandese e un tocco di globalizzazione: sono questi gli ingredienti che in 30 anni hanno trasformato Vittoria da piccola impresa bergamasca in leader mondiale nella produzione di Pneumatici per biciclette, prima azienda in assoluto a impiegare una mescola al grafene, un materiale molto resistente ma anche molto leggero, 200 volte più forte dell’acciaio ma 200 mila volte più sottile di un capello. Leggi su ecodibergamo

Pneumatici hi-tech per le biciclette Torna a Brembate il quartier generale L'Eco di Bergamo Yamaha punta sull'hi-tech dell'Helm Master EX per rendere facile l'uso del fuoribordo

GERNO DI LESMO - C’era una volta il fuoribordo con messa in moto a tirante, una cordicella da avvolgere con pazienza prima di avviare il motore, per molti anni uno sbuffante, capriccioso e rumoroso 2 ...

Formula E Gen3, gommate Hankook dalla stagione 2022/2023

La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) ha confermato che il produttore sudcoreano di pneumatici premi un Hankook Tire & Technology sarà il prossimo partner dell'ABB FIA Formula E World Ch ...

