Parma in isolamento: un membro è positivo al Coronavirus (Di sabato 11 luglio 2020) Un caso di positività al Coronavirus , il primo dalla ripresa del campionato, è stato evidenziato dagli esami in casa Parma Calcio. È lo stesso club a comunicarlo sul proprio sito ufficiale, spiegando ...

