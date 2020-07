Maria Lai, la tattilità del cosmo (Di domenica 12 luglio 2020) Maria Lai Fame d’infinito è il titolo del nuovo allestimento della collezione permanente della Stazione dell’Arte, museo dedicato a Maria Lai, fondato nel 2006 all’interno dell’ex stazione ferroviaria di Jerzu a Ulassai (Nuoro), dove l’artista nacque nel 1919. Curato dal direttore Davide Mariani, il nuovo allestimento restituisce, tra il cronologico e il tematico, l’intero percorso di Maria Lai attraverso le opere più significative da lei donate al museo. Percependo fin da bambina una vocazione artistica, nel 1939 si trasferì a … Continua L'articolo Maria Lai, la tattilità del cosmo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

A Ulassai Maria Lai - fame d'infinito Alla Stazione dell’Arte di Ulassai , il 26 giugno apre al pubblico il nuovo allestimento della collezione permanente dal titolo, “ Maria Lai. fame d’infinito”.Arte da vedere, sentire, toccare: mai come in occasione del nuovo ...

Alla Stazione dell’Arte di , il 26 giugno apre al pubblico il nuovo allestimento della collezione permanente dal titolo, “ Lai. d’infinito”.Arte da vedere, sentire, toccare: mai come in occasione del nuovo ... Nicolai svela un retroscena di Amici 19 | Maria De Filippi furiosa dietro le quinte Nicolai stupisce i fan e si lascia andare alla confessione di un retroscena su Amici 19 e racconta come Maria De Filippi si è schierata contro Valentin nel dietro le quinte della trasmissione. Nicolai , Valentin e Javier sono stati i ragazzi ...

stupisce i fan e si lascia andare alla confessione di un su 19 e racconta come De si è schierata contro Valentin nel le della trasmissione. , Valentin e Javier sono stati i ragazzi ... Amici 2020 - Nicolai svela cosa ha detto Maria De Filippi su Valentin Nicolai torna a parlare di Amici 2020: svela cosa ha detto Maria De Filippi dopo l’eliminazione di Valentin e racconta che Javier voleva picchiarlo durante una discussione. Come è noto Valentin ha lasciato la trasmissione dopo uno ...

Arte in Sardegna: dai Giganti di Monte Prama alle trame di Maria Lai

Anche Sandro Veronesi, fresco vincitore dello Strega con il suo "Colibrì", sarà al festival letterario "SetteSere, SettePiazze, SetteLibri" in programma a Perdasdefogu, in Ogliastra, dal 27 luglio al ...Il mare più bello d'Italia rischia di mettere in ombra ogni altro gioiello. Ma il ricco passato della Sardegna ha lasciato sull'isola tracce affascinanti. Arte, storia e fermenti contemporanei si mesc ...