Lazio, la quarantena ha spento le speranze: il Sassuolo certifica il blackout biancoceleste (Di sabato 11 luglio 2020) A Roma c’è un gran caldo, l’orario non aiuta, ma le squadre in campo danno il massimo e non sembrano patire. La squadra che continua a non riaccendere la luce, tuttavia, è sempre quella di Inzaghi: quella davvero non esiste più. Quella che incantava prima del lockdown e che adesso è sparita. Squadra svogliata, con gli infortuni e la condizione fisica imbarazzante che hanno fatto il resto: e pensare che il Sassuolo era sceso in campo senza ben 9 titolari. E’ sparito soprattutto il fuoco negli occhi dei giocatori, quei rivoli di rabbia che avevano permesso di recuperare e vincere le gare contro Fiorentina e Torino. Un crollo verticale quello della squadra di Inzaghi che ora vede vacillare anche il secondo posto in classifica: va tuttavia assolutamente blindata la Champions. E pensare che sugli spalti c’era scritta ... Leggi su sportface

