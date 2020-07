L’alleato di Salvini Geert Wilders protesta con Conte: «Non un centesimo all’Italia, salutami Matteo» (Di sabato 11 luglio 2020) «Non un centesimo all’Italia». È il cartello che Geert Wilders, leader dell’opposizione olandese, ha esibito fuori dal palazzo Binnenhof, sede del governo dell’Aja, dove è arrivato il premier Giuseppe Conte per un incontro con il primo ministro olandese Mark Rutte. «Ne abbiamo bisogno anche noi, per questo non daremo un euro all’Italia», ha dichiarato Wilders. Geen cent naar Italië!! pic.twitter.com/T8UzrGfLmb — Geert Wilders (@GeertWilderspvv) July 10, 2020 LEGGI ANCHE –> Wilders e il flop della destra no euro alle elezioni in Olanda Un gesto che ha scatenato le reazioni del mondo della politica italiana: in molti infatti hanno chiesto ... Leggi su giornalettismo

Regionali amare per Salvini. Berlusconi e Meloni la spuntano su Caldoro e Fitto. FI e FdI costringono l’alleato al rispetto dell’intesa già siglata. Alla Lega la sfida proibitiva in Toscana con la Ceccardi Sono lontani i tempi del Capitano asso piglia tutto e a questo giro, cioè sulla scelta dei candidati Alla carica di governatore nelle regioni al voto a settembre, l’atto di forza a Matteo Salvini non è riuscito. Tutto è ...

M5S_Europa : Anche ieri al Parlamento europeo Jörg Meuthen, alleato di #Salvini in #Europa, non ha perso l'occasione per attacca… - Mov5Stelle : MA VI RENDETE CONTO? #Fdi dice che prenderanno subito provvedimenti. Speriamo non lo promuovano... ps Quante firme… - DantiNicola : Lui è #JörgMeuthen, alleato di #Salvini e membro dello stesso gruppo parlamentare della Lega. Chissà se il capo de… - Jo74155327 : RT @tdrclaudio: L’alleato olandese Wilders di Salvini contro gli italiani . Niente euro all’Italia. Salvini felice. - mericolleoni : RT @alessiarotta: L’alleato olandese di Salvini, Wilders, ha dichiarato: “non un euro per l’Italia”. Quello che a pizza Duomo abbracciava i… -

Ultime Notizie dalla rete : L’alleato Salvini Salvini: «Domani non vado da Conte» Sì di Meloni: «L'invito è arrivato» Corriere della Sera