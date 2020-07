Ibra si allontana dal Milan: «Rangnick? Non so chi sia...» (Di sabato 11 luglio 2020) Il gigante svedese ha parlato della sua situazione attuale: «Ibra gioca per vincere qualcosa oppure sta a casa...» Leggi su media.tio.ch

Lazio-Milan 0-3 : Calhanoglu - Ibrahimovic e Rebic - il Diavolo allontana Inzaghi dallo scudetto Prova di forza dei rossoneri all’Olimpico, i biancocelesti dalle tante assenze vedono fuggire la Juventus a +7

Prova di forza dei rossoneri all’Olimpico, i biancocelesti dalle tante assenze vedono fuggire la Juventus a +7 Bigon allontana Ibrahimovic : “Si è sentito con Sinisa - ma non è una possibilità” Prima che Ibrahimovic approdasse nuovamente al Milan, sul suo futuro sono state fatte tante ipotesi. Il gigante svedese è un grande amico di Sinisa Mihajlovic e i due si erano sentiti per capire se l'arrivo di Ibra a Bologna fosse fattibile o ...

goMauricegooo : RT @pisto_gol: Lazio-Milan 0:3 Il Milan batte con pieno merito all’Olimpico una Lazio brutta e nervosa. Romagnoli, Calhanoglu e Ibra guidan… - emmpad2 : RT @pisto_gol: Lazio-Milan 0:3 Il Milan batte con pieno merito all’Olimpico una Lazio brutta e nervosa. Romagnoli, Calhanoglu e Ibra guidan… - Luigi66621823 : RT @pisto_gol: Lazio-Milan 0:3 Il Milan batte con pieno merito all’Olimpico una Lazio brutta e nervosa. Romagnoli, Calhanoglu e Ibra guidan… - pasquale0costa1 : RT @pisto_gol: Lazio-Milan 0:3 Il Milan batte con pieno merito all’Olimpico una Lazio brutta e nervosa. Romagnoli, Calhanoglu e Ibra guidan… - FedericoMancus : RT @pisto_gol: Lazio-Milan 0:3 Il Milan batte con pieno merito all’Olimpico una Lazio brutta e nervosa. Romagnoli, Calhanoglu e Ibra guidan… -