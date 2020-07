Dopo 16 anni, la Corea del Sud ha i suoi cereali al cipollotto (Di sabato 11 luglio 2020) Nel 2004 fece votare i consumatori per scegliere il gusto di un nuovo prodotto, ma truccò il risultato: ora ha messo le cose a posto Leggi su ilpost

amnestyitalia : #11luglio Dopo 25 anni da quando il mondo girò lo sguardo di fronte al peggiore crimine commesso sul suolo europeo… - fattoquotidiano : Srebrenica, 25 anni dopo – L’ex Casco Blu olandese: ‘Avevo 21 anni, sento ancora le grida. Chiedemmo aiuto all’Onu,… - Internazionale : Perché ricordare il massacro di Srebrenica, venticinque anni dopo. L’articolo di The Conversation. - favilIae : @dreamyhjs ti sto rispondendo vent'anni dopo ma this made me feel a lot better ti ringrazio davvero :((( ???? - medicojunghiano : RT @EPalazzotto: Ciò che accadde l’#11luglio 1995, a #Srebrenica, va chiamato con il suo nome: genocidio. Oltre 8372 persone furono massac… -