Dirama, pratiche quotidiano e grandi temi per prendersi cura dell'ambiente (Di sabato 11 luglio 2020) Natura, ecologia, piante e animali. Progettazione partecipata, cittadinanza attiva e mobilità sostenibile. La seconda edizione della rassegna (1-26 luglio) tra boschi e digitale è un'occasione per costruire un rapporto più consapevole con la natura

Una passeggiata sul fiume Brembo per ripulirlo dai rifiuti, una città da percorrere in bicicletta per renderla più sostenibile. Nuove economie inclusive che mettono al centro le persone, protagoniste ...Chiacchierata con Ottavia Belli, fondatrice di Sfusitalia. Parleremo di imballaggi, prodotti sfusi e il loro impatto sull’inquinamento. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della seconda edizione di ...