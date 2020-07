Covid, Ilaria Capua a Sky TG24: nuova ondata dipende da noi, monitorare terapie intensive (Di sabato 11 luglio 2020) “Non ci dimentichiamo che non abbiamo azzerato la curva ma la abbiamo appiattita. E questo significa che il virus circola, molto meno ma continua a circolare”. È per questo che “dobbiamo evitare di cadere negli stessi errori” e dobbiamo lavorare “tutti insieme applicando le misure essenziali per rallentare il contagio”. Sono queste le parole della virologa Ilaria Capua, dell'Università della Florida. Intervistata a Sky TG24, ha spiegato che la seconda ondata di coronavirus in autunno dipende dalle nostre azioni e che il dato da tenere sotto controllo è quello dei ricoveri in terapia intensiva (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky

