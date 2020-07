Covid-19 e coronavirus: qual è la differenza? Facciamo definitivamente chiarezza (Di sabato 11 luglio 2020) coronavirus e Covid-19 sono la stessa cosa? Spesso i due termini vengono usati come sinonimi ma non lo sono. A distanza di 6 mesi dall’avvento del virus che ha scosso il mondo, impareremo a distinguerli. Per diverso tempo è stato solo il “nuovo coronavirus“, fino a quando in febbraio l’OMS lo nominò Covid-19. Iniziamo con … L'articolo Covid-19 e coronavirus: qual è la differenza? Facciamo definitivamente chiarezza NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Corriere : Covid, l’Oms lancia l’allarme: record di casi nel mondo in 24 ore - RaiNews : La curva torna a salire #coronavirus #COVID__19 - Agenzia_Ansa : Viaggiava sul treno ed era positivo al #Covid-19, un uomo è stato fermato alla stazione Termini a #Roma. Tossiva e… - lanuovacalabria : Migranti sbarcati a Roccella Jonica, 28 positivi al Covid al primo tampone - Lunababaccetto : RT @Comemigirano: -