Coronavirus, ultime notizie – In Italia risale (di poco) la terapia intensiva. Lombardia, 4 decessi in 24 ore. Proteste in Israele contro Netanyahu (Di sabato 11 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus negli Stati Uniti che ora contano 3.184.633 casi. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il Paese ha il numero più alto di vittime Covid nel mondo per un totale di 134.097. Segue il Brasile con 1.800.027 casi e 70.398 vittime. L’India è ancora al terzo posto dopo aver superato la Russia, con 820.906 casi di positività. L’Italia ha rallentato la curva e conta 242.639 casi. TUNISIA EPA/MOHAMED MESSARA TunisiaSono cinque i nuovi casi nelle ultime 24 ore Si abbassa la curva dei contagi in Tunisia ... Leggi su open.online

Coronavirus - 188 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sette morti Tutte le altre regioni registrano meno di 10 casi : si registrano vittime solo in Lombardia (4), Piemonte (1), Toscana (1) e Liguria (1)

Tutte le altre regioni registrano meno di 10 : si registrano vittime solo in Lombardia (4), Piemonte (1), Toscana (1) e Liguria (1) Coronavirus : calano i nuovi casi - 7 morti nelle ultime 24 ore Roma, 11 lug – Continua, lentamente ma costantemente, a rimanere piatta la curva del numero dei nuovi contagiati dal Coronavirus . Se nel corso degli ultimi giorni si era registrata una lieve tendenza al rialzo (dai +138 del 7 luglio ai +276 di ...

Roma, 11 lug – Continua, lentamente ma costantemente, a rimanere piatta la curva del numero dei contagiati dal . Se nel corso degli ultimi giorni si era registrata una lieve tendenza al rialzo (dai +138 del 7 luglio ai +276 di ... Coronavirus : 188 nuovi casi nelle ultime 24 ore - lieve calo dei positivi Coronavirus dati 11 luglio 2020. I dati comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Oggi sono stati registrati 188 nuovi casi, 67 dei quali in Lombardia. Anche oggi quattro regioni hanno ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, sono 188 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 276 di ieri. Diminuiscono anche… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Usa, oltre 63mila casi nelle ultime 24 ore #ANSA - LaStampa : Coronavirus, 188 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sette morti - zazoomnews : Coronavirus Capua “Ora lo conosciamo non ripetiamo stessi errori” - #Coronavirus #Capua #conosciamo - cuoreangelino : RT @augusto_amato: Coronavirus, 188 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sette morti -