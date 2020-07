«Ci farà precipitare»: nella maggioranza è rivolta contro Conte. Ecco cosa rivela una “gola profonda” (Di sabato 11 luglio 2020) Il Pd non lo tollera più. Il M5S sta già pensando all’alternativa. Matteo Renzi gli sussurra i suoi proverbiali “stai sereno”, mentre manovra per farsi assegnare qualche poltrona di governo in più. Una “gola profonda” della maggioranza conferma che è in atto una rivolta contro Giuseppe Conte. Il premier si troverebbe dunque a un passo dal benservito e che c’è chi, pur di toglierselo dai piedi, sarebbe perfino disposto a giocarsi la carta delle elezioni anticipate. O, almeno, a far credere al M5S di essere pronto a farlo. Zingaretti cerca una via d’uscita «I dem fanno questa minaccia solo per spingere il M5S a cambiare premier», ha spiegato una fonte interna al Giornale, che ricostruisce tutti i malumori ... Leggi su secoloditalia

