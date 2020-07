Centrifughe con la frutta esotica: le più buone (Di sabato 11 luglio 2020) E’ arrivata la stagione più calda dell’anno e non facciamo altro che cercare refrigerio in ogni modo. Un buon metodo, anche gustoso e salutare, per rinfrescarsi in queste bollenti giornate estive è sicuramente quello di bere delle Centrifughe di frutta. In questo articolo vi daremo qualche consiglio sulle più buone ma ci concentreremo, in particolare, su quelle fatte con la frutta esotica. L’avocado, l’ananas, il mango, la papaya e il frutto della passione sono solo alcuni esempi. Ormai la frutta esotica è diventata molto apprezzata sia per il gusto sia per i benefici che ha per la nostra salute. Ma andiamo a vedere subito le Centrifughe di frutta esotica più ... Leggi su ultimenotizieflash

trabs62 : @_74Nicea_ @laLucia82 @FedeCit Son capace, lo sai??????Arrivo a casa con la testa come un obló e dopo vado dietro alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrifughe con Beveroni detox con frutta e verdura: come prepararli a casa fai da te SoloDonna Iran sotto attacco. L’operazione per non dar respiro ai Pasdaran

Svariati esplosioni sospette hanno colpito vari obiettivi di rilievo in Iran, tra cui l’impianto nucleare di Natanz. Chi c’è dietro e cosa sta succedendo? Una ricostruzione Un boato ha nuovamente squa ...

Pancia piatta: i cibi da eliminare nella dieta

Parliamo in questo articolo di un problema che affligge quasi tutte le donne e che, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, si cerca di porre rimedio: la pancia piatta. Sicuramente la quaranten ...

Svariati esplosioni sospette hanno colpito vari obiettivi di rilievo in Iran, tra cui l’impianto nucleare di Natanz. Chi c’è dietro e cosa sta succedendo? Una ricostruzione Un boato ha nuovamente squa ...Parliamo in questo articolo di un problema che affligge quasi tutte le donne e che, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, si cerca di porre rimedio: la pancia piatta. Sicuramente la quaranten ...