Caressa risponde a Mihajlovic: “Avere una compagna di successo è disdicevole?” (Di sabato 11 luglio 2020) Nel post gara di Bologna - Sassuolo Mihajlovic si è lasciato andare in un duro sfogo contro l'emittente Sky e il giornalista Caressa per avere dato poco spazio alla vittoria dei rossoblù sull'Inter. L'allenatore serbo ha preso di mira in particolare il conduttore per po andarsene stizzito.Caressa risponde A Mihajloviccaption id="attachment 990249" align="alignnone" width="199" Caressa (Getty Images)/captionIntervenuto al Deejay Football Club Caressa ha risposto così a Mihajlovic: "Noi abbiamo parlato del Bologna per tutto il post partita e la gara si era giocata alle 17:15. All’una meno venti, con il casino sul rigore di Lautaro, che aveva scelto lui di tirare, l’argomento era quello. Ne abbiamo ... Leggi su itasportpress

