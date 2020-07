Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik attende ancora di conoscere il suo futuro (Di sabato 11 luglio 2020) Arkadiusz Milik è sempre più lontano da Napoli. L’avventura azzurra sembra arrivata ai titoli di coda per il polacco, che ha deciso di non firmare il rinnovo col Napoli. Ne ha parlato anche La Gazzetta dello Sport. “Domani c’è da affrontare il Milan, che potrebbe rappresentare anche il futuro per il ventiseienne attaccante polacco. Da tempo il club rossonero cerca un “nove” con le sue caratteristiche e ad Arek la soluzione non dispiacerebbe, anche se è pressato dalla Juventus, dove comunque non potrebbe avere la certezza di giocare titolare. In ogni caso Milik sa che le questioni di mercato andranno per le lunghe e dunque cerca di restare concentrato sulle partite”. “Anche perché Gattuso non è rimasto ... Leggi su calciomercato.napoli

"La mia famiglia sta molto bene a Napoli e questo mi rende felice ... Si sa come vanno le cose nel calcio. Magari dici che resti a vita e poi vieni ceduto. Allora dico ai tifosi che io darò ...

Il calcio del Covid ci ha dato il campionato più pazzo della Storia: difficile fare pronostici

Il calcio del Covid ci sta offrendo il campionato più pazzo della Storia, un tourbillon di partite affisse nel vuoto, piene di rigori come piovesse, senza pubblico e a volte pure senza capo né coda. I ...

