Autostrade, Fico “Sì alla revoca, chi sbaglia deve pagare” (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Io sono per la revoca, con un piano preciso che riesca a supportarne la gestione. Mi interessa però affermare un principio dopo la tragedia del ponte Morandi: è finito il tempo in cui può succedere un disastro e chi ha la concessione di un bene pubblico pensa di farla franca, perchè si sente proprietario di quel bene. I beni pubblici vengono affidati, chi sbaglia, va via. Non c’è ricco o potente che tenga”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Repubblica il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando delle concessioni autostradali.Fico parla anche dei decreti sicurezza, e li definisce “una risposta sbagliata a un problema reale. Ed è stato sbagliato il metodo, un decreto legge ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Autostrade - Fico “Sì alla revoca - chi sbaglia deve pagare” ROMA (ITALPRESS) – “Io sono per la revoca , con un piano preciso che riesca a supportarne la gestione. Mi interessa però affermare un principio dopo la tragedia del ponte Morandi: è finito il tempo in cui può ...

ROMA (ITALPRESS) – “Io sono per la , con un piano preciso che riesca a supportarne la gestione. Mi interessa però affermare un principio dopo la tragedia del ponte Morandi: è finito il tempo in cui può ... Autostrade - Fico “Sì alla revoca - chi sbaglia deve pagare” ROMA (ITALPRESS) – “Io sono per la revoca , con un piano preciso che riesca a supportarne la gestione. Mi interessa però affermare un principio dopo la tragedia del ponte Morandi: è finito il tempo in cui può ...

ROMA (ITALPRESS) – “Io sono per la , con un piano preciso che riesca a supportarne la gestione. Mi interessa però affermare un principio dopo la tragedia del ponte Morandi: è finito il tempo in cui può ... Autostrade : l’ad Tomasi indagato per attentato alla sicurezza - frode e disagi al traffico La Procura di Genova fa luce sulla fornitura di pannelli antirumore alla A-12 Genova-Rosignano dopo il distaccamento di alcuni componenti verificatosi a fine 2019

repubblica : Roberto Fico: “Sì alla revoca per Autostrade. Chi ha una concessione se sbaglia deve pagare” - nestquotidiano : Autostrade, Fico “Sì alla revoca, chi sbaglia deve pagare” - CorriereCitta : Autostrade, Fico “Sì alla revoca, chi sbaglia deve pagare” - pipposcifo1 : RT @Italpress: Autostrade, Fico “Sì alla revoca della concessione” - Italpress : Autostrade, Fico “Sì alla revoca della concessione” -