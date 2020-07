Addio a Mario Zanni del "Bar Mario" di Ligabue. In "Radiofreccia" aveva il volto di Guccini (Di sabato 11 luglio 2020) Addio a Mario Zanni, il gestore del “Bar Mario” di San Martino in Rio, paese vicino a Correggio (Reggio Emilia) immortalato da Luciano Ligabue in due canzoni, “Bar Mario” del 1988, uno dei primi successi del cantautore emiliano, e “Certe notti” (“Ci vediamo da Mario, prima o poi”) del 1995. aveva 80 anni. La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria Rossi, in via don Borghi a San Martino in Rio, da dove oggi pomeriggio alle ore 15 partirà il corteo funebre per il funerale che sarà celebrato nella chiesa parrocchiale del paese; dopo il rito religioso il feretro sarà cremato.Negli anni del grande ... Leggi su huffingtonpost

