“Voleva picchiarmi, ha urlato fr**io di merda”: aggressione omofoba alla sardina Donnoli (Di venerdì 10 luglio 2020) Lorenzo Donnoli, tra i coordinatori del movimento delle Sardine, è stato vittima di un’aggressione omofoba in pieno giorno a Bologna. A raccontare l’accaduto è lo stesso Donnoli che riporta le frasi, gli insulti e la dinamica degli eventi in un post su Instagram. Tutto accade nel parco 11 Settembre di Bologna, ieri, giovedì 9 luglio. Donnoli arriva prima a lavoro e difende un ragazzo indiano maltrattato da un uomo sui 50 anni che comincia a insultarlo con frasi razziste: “Un ragazzo (purtroppo da specificare: con un background dal subcontinente indiano) chiede gentilmente di sedersi ad un uomo italiano sulla 50ina, seduto in solitudine su panchina da 4 posti. La risposta è incivile e fuori luogo, accompagnata da scuse ridicole come ‘‘dopo arrivano ... Leggi su tpi

sbronzgaga : e invece mi sbagliavo perché l’indomani sta tipetta mi ha chiamata di nuovo tutta incazzata dicendomi che non mi er… - Noninfluente : RT @sbronzgaga: AO REGA MA VOI LO SAPETE CHE L’EX DI UN MIO COMPAGNO VOLEVA PICCHIARMI??? - sbronzgaga : AO REGA MA VOI LO SAPETE CHE L’EX DI UN MIO COMPAGNO VOLEVA PICCHIARMI??? - StefanoMarw : @OsservaMy Ti capisco benissimo, io a 14 anni litigai con un prete mentre diceva messa perché fomentava odio verso… - andreghezzi82 : @GBmilanista Voleva picchiarmi ma era troppo stanca ?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Voleva picchiarmi