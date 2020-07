Uomini e donne, Giulia Montanarini mamma a 44 anni: è nata Alice (Di venerdì 10 luglio 2020) Giulia Montanarini diventa mamma a 44 anni. La ex tronista di Uomini e donne ha partorito la piccola Alice il 9 luglio alle 17.05 come fa sapere sui social condividendo un paio di scatti, uno dei quali è un bel primo piano della manina della bambina. “Sei la gioia più grande della mia vita.. Con te ho dato un senso a tutto.. Benvenuta amore mio… Benvenuta Alice….siamo già tutti pazzi di te” scrive la showgirl. View this post on Instagram Sei la gioia piu'grande della mia vita.. Con te ho dato un senso a tutto.. Benvenuta AMORE MIO… BENVENUTA Alice….siamo gia' tutti pazzi di te A post shared by Giulia ... Leggi su tvzap.kataweb

