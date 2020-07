Un nuovo governo, ora è lo stesso Conte a parlare. Cosa succede (Di venerdì 10 luglio 2020) Un rimpasto nella squadra di governo dopo le regionali fissate a settembre? “No, non vedo all’orizzonte un rimpasto di governo, sono soddisfatto della squadra dei ministri”. Lo assicura il premier Giuseppe Conte, in un’intervista all’emittente spagnola Nius. “Abbiamo appena approvato un decreto molto importante per l’Italia, il Dl semplificazioni – prosegue il presidente del Consiglio – che taglia la burocrazia, che consente di accelerare la spesa per gli investimenti, sblocchiamo tantissimi cantieri. Abbiamo individuato circa 130 opere strategiche per le quali vogliamo correre molto speditamente, abbiamo un piano di rilancio condiviso con tutta la società italiana, stiamo lavorando a questo, siamo molto concentrati, non vedo rimpasti all’orizzonte”. Farà ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : nuovo governo Francia, al via il nuovo governo. Le Maire resta all’Economia Il Sole 24 ORE Autostrade apre al governo. Ma Conte: stufo, Cdm lunedì

ROMA Un nuovo ultimatum, questa volta però con la pistola sul tavolo. E un nuovo rinvio. Si chiude così l'ennesima giornata di passione del governo e della maggioranza sul dossier della concessione ad ...

Cerva, Maria Teresa Cucinotta nuovo prefetto, il saluto del sindaco Fabrizio Rizzuti

Maria Teresa Cucinotta è da pochi giorni il nuovo Prefetto di Catanzaro: la notizia del nuovo incarico istituzionale non è passata inosservata anche ai piedi dei monti della Sila dove si registrano pa ...

