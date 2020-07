Ultime Notizie Roma del 10-07-2020 ore 07:10 (Di venerdì 10 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale venerdì 10 luglio Buongiorno da Francesco Vitale la proposta che tuteli di interesse pubblico entro domenica o la revoca della concessione autostradale e l’ultimatum del governo all’aspi dopo la sentenza della consulta dopo il parere dei tecnici che hanno giudicato insoddisfacenti le proposte avanzate fino alla società del gruppo Benetton comunque sufficienti essere giudicate vantaggiosi per lo stato che decide di in termini di tariffe risorse compensative con un cambio di passo su manutenzione e controlli tra i partiti per con opinioni diverse maschio nel Movimento 5 Stelle che neanche ti sembra prevalere la linea dura il premier Conte vuole a stasera in Olanda secondo di una serie di leader europei dopo ha la Merkel e per insistere con il tuo modo come frutta per un’intesa intruglio su recovery Found ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attu… - sole24ore : Coronavirus Italia, ultime notizie: Gimbe, nelle ultime due settimane nessuna regione a contagi zero… - fanpage : Di Maio: “Serve cambio di passo, non dobbiamo aver paura di prendere decisioni nette come quella su Autostrade” - Ludovic75922135 : RT @sgroi_carmelo: Ultime notizie - tempostretto : Un nuovo articolo: (Passo del gambero sul Ponte. Dopo le aperture Pd-M5S-IV cambiano idea e bocciano l'ordine del g… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: ingresso in Italia vietato da 13 Paesi, Conte: Preparati per eventuali nuove ondate Fanpage.it Corruzione tra privati, 5 case sequestrate ai titolari di una nota multinazionale ad Asti

Giardini chiusi a Mandello, Scurria: “Non ci sono soldi ma per transenne e vigilanti sì”

MANDELLO – “Il sindaco di Mandello ripete sempre che non ci sono soldi: non ci sono soldi per sanificare i parchi giochi dei piccoli, che infatti sono rimasti serrati fino alla scorsa settimana; non c ...

