TIM esclude Huawei da gara italiana per il 5G. Inviti per Microsoft, Nokia, Ericsson e Cisco. (Di venerdì 10 luglio 2020) Secondo la Reuters, ci saranno invece Cisco, Ericsson, Nokia e Microsoft con La neo acquisita “Affirmed Network”. WASHINGTON, 10 LUG – Telecom Italia non ha invitato Huawei a partecipare alla gara per la fornitura di apparecchiature 5G per la sua rete che si appresta a costruire in Italia e in Brasile. Lo riporta la Reuters citando alcune fonti, secondo le quali fra i fornitori invitati ci sarebbero, invece Cisco, Ericsson, Nokia e Mavenir and Affirmed Networks, società recentemente acquistata da Microsoft. I vertici di Huawei in Italia e Brasile – prosegue Reuters – hanno rifiutato di commentare la notizia. La mossa di Tim arriva dopo che nei giorni scorsi ... Leggi su databaseitalia

