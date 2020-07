Soldi pubblici per libro sugli immigrati Lgbt: con attacco a Salvini... (Di venerdì 10 luglio 2020) Giuseppe Aloisi Un libro che indaga sulla tutela dei "migranti Lgbt", finanziato con fondi pubblici, presenta pure critiche: una è dedicata a Matteo Salvini L'inclusione come mantra in grado di racchiudere tanto le istanze Lgbt quanto la gestione aperturista in favore dei migranti: la ratio di un libro, "Migranti Lgbt: Pratiche, politiche e contesti di accoglienza", un testo curato da Noemi Martorano e Massimo Prearo, potrebbe essere interpretata così. Nella descrizione del libro, che si trova per esempio sul sito di uno dei due curatori, si legge tra le varie indicazioni che: "Questo libro tratta della richiesta di protezione internazionale da parte di soggetti perseguitati nei loro paesi d’origine per ... Leggi su ilgiornale

Lopalco candidato con Emiliano, FI attacca: campagna elettorale con i soldi dei pugliesi

«120 mila euro non per coordinare le misure anti Covid ma, evidentemente, per farsi campagna elettorale con i soldi di tutti gli ignari cittadini pugliesi: la candidatura del prof Lopalco nelle liste ...

